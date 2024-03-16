Archive grubu İstanbul'da konser verecek

İngiliz müzik grubu Archive, 12 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:33
Archive grubu İstanbul'da konser verecek
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Elektronik, trip hop, deneysel rock, post-rock ve progresif rock tarzlarından esinlenen, albümleri Avrupa'da 500 binin üzerinde satan grup, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde 12 Haziran'da sahne alacak.

Darius Keeler ve Danny Griffiths tarafından 1994 yılında kurulan grup, dünya çapındaki müzik festivallerinde konser veriyor. Topluluk, insan ilişkileri, toplumsal meseleler üzerine müzik yapıyor.

Grup, "Londinium", "Take My Head", "You All Look the Same to Me", "Axiom", "The False Foundation" ve son olarak 2022 yılında çıkardıkları "Call To Arms and Angels" albümleriyle müzik dünyasında beğeni kazandı.


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