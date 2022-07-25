Arda Turan'dan 'Orhan Veli Gencebay' açıklaması
Futbolcu Arda Turan, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında... Arda Turan'ın günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline getiren ise yaptığı iddia edilen 'Orhan Veli Gencebay' açıklaması oldu. Tecrübeli futbolcu, söylediği iddia edilen sözler için açıklama yaptı.
Deneyimli futbolcu Arda Turan'ın "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" şeklinde bir açıklama yaptığı iddiası bugün sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir spor sayfası tarafından dolaşıma sokulan iddia, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
İfadelerin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Turan, bu açıklamanın kendisine ait olmadığını dile getirdi.
Arda Turan şu ifadeleri kullandı:
"Bana atfedilen "Orhan Veli Gencebay" ifadesi, sanıyorum ki "Sait Faik'in Abasıyanık Kitabı" şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören duyan? Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırı. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanı gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalancılara hemen kananlara kalmazdı."
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