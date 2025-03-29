Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Marketler ne zaman açılacak?
Arefe günü ve bayramda marketlerin açık olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Marketler ne zaman açılacak?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yurttaşlar marketlerin hangi günler açık olacağını araştırmaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda marketler açık mı? Marketler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
BAYRAMDA MARKETLER KAPALI MI?
Geçen yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olurken diğer iki gün hizmet vermeye devam etmişti. Bu nedenle zincir marketlerin arefe günü açık olacak
Sadece bayramın ilk günü marketlerin kapalı olması bekleniyor.
Etiketler: #ramazan bayramı #Bayram tatili #Market
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