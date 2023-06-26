Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:52

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:52

Kanal D ekranlarında yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisi, geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara vermiş ancak bu süre uzamıştı.

Dizinin haklarını Kanal D'nin iç yapımlar ekibinin yönettiği D Media devralmıştı. Senaryosu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan tarafından yazılan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, başrollerinde ise Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar' tekrardan seyirciyle buluşacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı. Yeni sezonda 639. bölümüyle seyirciyle buluşmaya devam edecek olan dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.