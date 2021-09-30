Arka Sokaklar dizisine yeni transferler: 3 yeni isim kadroda
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona eksiklerle başlamıştı. Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Kormaz’ın ayrılıklarıyla sarsılan Arka Sokaklar dizisine üç oyuncu katıldı.
Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un yaptığı dizi, cuma akşamı 597’nci bölümüyle ekranda olacak.
Arka Sokaklar dizisi 15. sezon finalinin ardından üst üste yaşanan ayrılıklarla sarsılmıştı. Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ile Alp Kormaz diziyi bıraktıklarını duyurmuştu. Arka Sokaklar ekibi 16. sezona başladı. Dizinin ekibine 3 yeni ismin daha katıldığı açıklandı.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE KATILAN YENİ OYUNCULAR
Medyaradar'da yer alan habere göre; dizinin 597. yeni bölümünde Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Duman izleyicisi karşısına çıkacak. Mert Öğüt dizide mafya baronu Kerim Aslan karakterine hayat verecek.
Dizinin yeni oyuncusu Leyla Erdoğmuş ise Leyla karakteri ile izleyicilerle buluşacak.
Arka Sokaklar’a bir çocuk oyuncu daha geliyor. Zümra Duman, Leyla’nın kızı Suna karakterine hayat verecek.
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