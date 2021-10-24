Arka Sokaklar'da maaş krizi: 'Çalışanlar sete çıkmama kararı aldı' iddiası

24 Ekim 2021 Pazar, 11:25

Kanal D’de yayınlamaya başladığı 31 Temmuz 2006 tarihinden bu yana her sezon reytinglere damga vuran Arka Sokaklar dizisinde iddiaya göre maaş krizi yaşanıyor. Yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanların, sete çıkmama kararı aldığı öne sürüldü.

SİGORTALARI YENİ YAPILDI

Medyaradar'ın özel haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı iddia edildi.

Yine iddiaya göre 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim'de yapıldı.

‘SETE ÇIKMAMA KARARI ALDILAR’ İDDİASI

8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu mağduriyetin ardından set çalışanlarından yeni bir hamle geldi. İddiaya göre Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün, ekip hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.

OLAYLARIN ARDINDAN İLK ÖDEMELERİNİ ALACAKLAR

Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından, set çalışanlarının 8 haftalık alacaklarının üç hafta sonra yapılacağı açıklandı.