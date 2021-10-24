Arka Sokaklar'da maaş krizi: 'Çalışanlar sete çıkmama kararı aldı' iddiası
Türkiye'nin açık ara en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da maaş krizi yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı.
Kanal D’de yayınlamaya başladığı 31 Temmuz 2006 tarihinden
bu yana her sezon reytinglere damga vuran Arka Sokaklar dizisinde iddiaya göre
maaş krizi yaşanıyor. Yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanların, sete
çıkmama kararı aldığı öne sürüldü.
SİGORTALARI YENİ YAPILDI
Medyaradar'ın özel haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman,
sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar
haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı iddia edildi.
Yine iddiaya göre 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da
görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim'de
yapıldı.
‘SETE ÇIKMAMA KARARI ALDILAR’ İDDİASI
8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide
yaşanan bu mağduriyetin ardından set çalışanlarından yeni bir hamle geldi. İddiaya
göre Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün, ekip hak
ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.
OLAYLARIN ARDINDAN İLK ÖDEMELERİNİ ALACAKLAR
Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından,
set çalışanlarının 8 haftalık alacaklarının üç hafta sonra yapılacağı
açıklandı.
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