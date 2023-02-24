Armağan Çağlayan '1 milyon liralık bağış' iddiasına açıklık getirdi: 'İsim benzerliği'
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Halk TV tarafından organize edilen ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 1 milyon TL bağışlamadığını, isim benzerliğinden ötürü karıştırıldığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV’de düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ bağış kampanyasına '1 milyon TL' bağışladığı açıklanan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter hesabından bağışı kendisinin yapmadığını duyurdu.
İsim benzerliğinden dolayı karışık yaşanmış olabileceğini söyleyen Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını belirtti.
"BEN YAPMIŞIM GİBİ ALGILANMIŞ"
Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) February 23, 2023
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