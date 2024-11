Armie Hammer taciz yamyamlık iddialarının ardından oyunculuğa geri dönüyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 16:04

Güncelleme: 03.11.2024 - 16:04

2021 yılında cinsel taciz ve yamyamlık söylentileriyle gündeme gelen Armie Hammer, bağımsız film Frontier Crucible ile setlere dönüyor. Arizona'da gelecek ay çekimlerine başlanacak olan filmde Hammer'a Thomas Jane eşlik edecek.

Filmde Hammer ve Jane, 1870'lerde Arizona sınırında yaşayan iki kanun kaçağını canlandıracak. Hikâye, eski bir askerin bir kanun kaçağı üçlüsü, bir kadın ve yaralı eşiyle zorunlu bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Myles Clohessy, Zane Holtz, Mary Stickley, Jonah Kagen, Eli Brown ve Eddie Spears da bulunuyor.

The Social Network filmiyle adını duyuran Hammer, kariyerine The Man from U.N.C.L.E., The Lone Ranger, Nocturnal Animals ve Call Me by Your Name gibi yapımlarla devam etmişti. Ancak, 2021 yılında eski sevgilisi Courtney Vucekovich’in açıklamalarıyla gündeme gelen Hammer, taciz ve istismar iddialarıyla sarsıldı.

Vucekovich, Hammer’ın kendisine şiddet içerikli mesajlar gönderdiğini ve tuhaf davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti. Bu olayların ardından tecavüz ve istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Hammer, iddiaları yalanlamasına rağmen kariyerinde büyük bir duraklama dönemi yaşadı.