Arnold Schwarzenegger'den Putin'e çağrı: 'Bu savaşı sen başlattın, sen durdur'

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat ağır kayıplar eşliğinde sürüyor. Bu süreçte aralarına ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişi, söz konusu işgali kınayarak, 'savaşı durdurun' çağrısı yapmaya devam ediyor. Son olarak bir çağrı da aktör ve ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Eski Valisi Arnold Schwarzenegger'den geldi.

Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösterdi ve Putin'e seslenerek, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" dedi.

Sosyal medya hesaplarından dokuz dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, "Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine dair 'gerçeği' paylaşarak Rusya vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları engellemek" istediğini belirtti.

NTV'de yer alan habere göre; "Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" diye konuştu.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth.