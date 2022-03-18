Arnold Schwarzenegger'den Putin'e çağrı: 'Bu savaşı sen başlattın, sen durdur'
"Bu savaşı Ukrayna başlatmadı" diyen aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger Rus halkına Putin’e baskı yapmaları çağrısında bulundu. Öte yandan Schwarzenegger, Putin'e seslenerek, "Bu savaşı durdurabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat ağır kayıplar eşliğinde sürüyor. Bu süreçte aralarına ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişi, söz konusu işgali kınayarak, 'savaşı durdurun' çağrısı yapmaya devam ediyor. Son olarak bir çağrı da aktör ve ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Eski Valisi Arnold Schwarzenegger'den geldi.
Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösterdi ve Putin'e seslenerek, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" dedi.
Sosyal medya hesaplarından dokuz dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, "Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine dair 'gerçeği' paylaşarak Rusya vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları engellemek" istediğini belirtti.
NTV'de yer alan habere göre; "Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" diye konuştu.
I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022
SAVAŞ MAĞDURLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.
Çocukken Rus güreşçi Yuri Vlasov'un hayranı olduğunu söyleyen Schwarzenegger, Rus hükümetinin işgallerinin amacının "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bombalanan binaların, mültecilerin ve vedalaşan ailelerin görüntülerini paylaştı:
"Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Ve Başkan Putin'e diyorum ki, "Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz."
Schwarzenegger sözlerini şöyle tamamladı:
"Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız... Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz."
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