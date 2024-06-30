Arnold Schwarzenegger'in kızıyla evlenmişti: Chris Pratt üçüncü kez baba oluyor!
Galaksinin Koruyucuları, Jurassic World ve Yolcular gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör Chris Pratt yine baba olacağını açıkladı.
James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran Arnold Schwarzenegger yine dede oluyor.
Aktörün kızı Katherine Schwarzenegger, üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı.
Marvel filmlerinin sevilen yıldızı Chris Pratt ile evli olan 34 yaşındaki Katherine Schwarzenegger üçüncü kez anne olacağını duyurdu.
Ünlü çiftin Eloise Christina ve Lyla Maria adında iki kızı daha bulunuyor. Pratt'in oyuncu Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu var.
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