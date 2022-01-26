Arto'dan İBB'yi eleştiren Bali'ye tepki

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:52

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası çıkan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Magazin programındaki Arto ile Bircan Bali'nin kar çalışmaları hakkındaki tartışması gündem oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Arto arasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı konuşulurken gerilim yaşandı.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüleri eleştiren Bircan Bali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Bali, " "Biriken kar belediyenin sorumluluğu... Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki... O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" dedi.

"EN BÜYÜK HAVAALANI TRAFİĞE KAPALI"

Bali'nin açıklamalarına karşı çıkan Arto ise "Ona bakarsan şu an İstanbul'un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı" diyerek tepki gösterdi.

Bircan Bali ise Arto'nun sözleri ne diyeceğini bilemeyerek "Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?" diyerek karşı çıktı.

Arto ise açıklamasında "Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si" yorumunda bulundu.

Arto ve Bircan Bali'nin gerilimi sosyal medyada da gündem oldu.