Arzum Onan, 16 yıl sonra oyunculuğa geri döndü

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:20

Kariyerinde 2 sinema filmi ve 7 televizyon dizisi bulunan Arzum Onan, 16 yıl aradan sonra yeniden oyunculuğa döndü. Onan, çekimlerine Antalya’da başlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan “Bi Umut” adlı filmde, kadın dayanışmasını ön plana çıkaran 'Fatma' karakterini canlandırıyor.

GERÇEK BİR HAYAT HİKÂYESİNDEN UYARLANDI

“Bi Umut” filmi, hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan, yürüyemeyen ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın dokunaklı hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Filmin başrolünde Gülsüm Kabadayı’yı usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor.

ARZUM ONAN 'FATMA' ROLÜYLE DOSTLUĞUN GÜCÜNÜ ANLATIYOR

Yıllardır setlerden uzak kalan ve özlenen bir isim olan Arzum Onan, filmde Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ve ona en zorlu dönemlerinde destek olan 'Fatma' karakterine hayat veriyor. Filmde, Fatma’nın temsil ettiği güçlü kadın dayanışması ve dostluğun dönüştürücü gücü, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

GÜLSÜM ANNE'NİN UMUT DOLU HİKÂYESİ

Doktorların “En fazla üç ay yaşar” diyerek umutsuz vaka olarak gördüğü felçli gence, “Bi umut be doktor” sözleriyle sahip çıkan Gülsüm Kabadayı’nın, onu tam 10 yıl yaşatmayı başarması, filmin temel hikâyesini oluşturuyor. Umut karakterine ise Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU

Filmde ayrıca Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat (Mehmet Ali), Gülsüm Kabadayı’nın üç oğlunu canlandırırken, kadroda Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.



Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği filmin senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alındı.