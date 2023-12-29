Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' sorusuna yanıt

Arzum Onan'la anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:03
Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' sorusuna yanıt
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Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ, "Arzum Onan ile tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevapladı.

Konuyla ilgili konuşan Mehmet Aslantuğ, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte. Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta. Bunları tek tek nasıl konuşabiliriz? Türkiye birbirinin gözünü oymaya alıştı" açıklamasını yaptı.

"TESCİL EDİLMİŞ DERİN İLİŞKİMİZ VAR ZATEN"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Aslantuğ muhabirlerin, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" şeklinde yanıt verdi.


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