Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures Releasing tarafından dağıtılan Marvel Comics karakteri Spider-Man'e dayanan bir 2017 Amerikan süper kahraman filmidir. Bu, ikinci Spider-Man filminin yeniden başlatılması ve Marvel Sinematik Evrenindeki (MCU) 16. filmdir. Jon Watts tarafından yönetilen filmin senaryosunu Jonathan Goldstein ve John Francis Daley Watts, Christopher Ford, Chris McKenna ve Erik Sommers'ın yazar ekibi hazırladı.
Filmin oyuncu kadrosunda yıldız isimler; Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Bokeem Woodbine, Tyne Daly, Marisa Tomei ve Robert Downey Jr. rol alıyor.
İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Şubat 2015'te Marvel Studios ve Sony, Spider-Man'in film haklarını paylaşmak için bir anlaşmaya vardı ve karakteri yerleşik MCU'ya entegre etti. Ertesi Haziran, Holland baş karakter olarak rol aldı ve Watts yönetmenlik için işe alındı. Bunu kısa süre sonra Daley ve Goldstein'ın işe alınması izledi. Nisan 2016'da, filmin adı ve Downey'nin MCU rolündeki Tony Stark / Iron Man rolü de dahil olmak üzere ek oyuncularla birlikte ortaya çıktı. Ana çekimler Haziran 2016'da Georgia, Fayette County'deki Pinewood Atlanta Stüdyolarında başladı ve Atlanta, Los Angeles ve New York'ta devam etti. Ekim 2016'da Berlin'de biten çekimler sırasında diğer senaristlerin kim olduğu ortaya çıktı. Yapım ekibi, filmi önceki Örümcek Adam filmlerinden ayırmak için çaba sarf etti.
Spider-Man: Homecoming, 28 Haziran 2017'de Hollywood'da gösterime girdi ve MCU'nun Üçüncü Aşamasının bir parçası olarak 7 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Eve Dönüş, dünya çapında 880 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek, 2017'nin en başarılı ikinci Örümcek Adam filmi ve en yüksek altıncı hasılat yapan filmi oldu. İki devam filmi yayınlandı: Spider-Man: Far From Home (2019) ve Spider-Man: No Way Home (2021). Bir prequel animasyon dizisi olan Spider-Man: Freshman Year ve Sony ve Marvel Studios'un canlı aksiyon filmlerinden oluşan yeni bir üçleme geliştiriliyor.
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ KONUSU
2012'deki New York Savaşı'nın ardından Adrian Toomes ve kurtarma şirketi, şehri temizlemek için sözleşme imzalar, ancak operasyonları Tony Stark ve Amerikan ordusu arasındaki bir ortaklık olan Hasar Kontrol Departmanı (DODC) tarafından devralınır. İşinden atılmaya öfkeli olan Toomes, çalışanlarını halihazırda temizledikleri Chitauri teknolojisini kullanmaya ve bunu, Toomes'un Chitauri güç hücrelerini çalmak için kullandığı uçan bir Akbaba kıyafeti de dahil olmak üzere gelişmiş silahlar oluşturmak ve satmak için kullanmaya ikna eder.
Sekiz yıl sonra Peter Parker, Stark tarafından Berlin'deki bir iç anlaşmazlığa yardım etmesi için Avengers'a alınır, ancak Stark ona henüz olmadığını söylediğinde Midtown Bilim ve Teknoloji Okulu'ndaki çalışmalarına devam eder. Parker, Örümcek Adam olarak suçla mücadele faaliyetlerine daha fazla odaklanmak için okulunun akademik dekatlon takımından ayrılır. En iyi arkadaşı Ned sonunda onun gizli kimliğini keşfeder.
Parker, Toomes'un ortakları Jackson Brice / Shocker ve Herman Schultz'un yerel suçlu Aaron Davis'e silah sattığına rastlar. Parker, Davis'i Akbaba kostümü içinde Toomes tarafından yakalanmadan ve bir göle düşmeden önce kurtarır, giysisine yerleştirilmiş bir paraşüte takıldıktan sonra neredeyse boğulur. Parker'a verdiği Örümcek Adam takımını izleyen ve onu suçlularla daha fazla karışmaması konusunda uyaran Stark tarafından kurtarılır. Toomes yanlışlıkla Brice'ı silahlarından biriyle öldürür ve Schultz yeni Shocker olur.
Parker ve Ned, Brice'ın geride bıraktığı bir silahı inceler ve güç çekirdeğini çıkarır. Schultz'daki bir izleme cihazı Maryland'e gittiğinde, Parker dekatlon takımına yeniden katılır ve ulusal turnuvaları için Washington, D.C.'ye kadar onlara eşlik eder. Ned ve Parker, Stark'ın Spider-Man giysisine yerleştirilmiş izleyiciyi devre dışı bırakır ve gelişmiş özelliklerinin kilidini açar. Parker, Toomes'un bir DODC kamyonundan silah çalmasını engellemeye çalışır, ancak içeride sıkışıp kalması onun dekatlon turnuvasını kaçırmasına neden olur. Güç çekirdeğinin dengesiz bir Chitauri bombası olduğunu keşfettiğinde, çekirdeğin patladığı ve Ned ile arkadaşlarını bir asansörde tuzağa düşürdüğü Washington Anıtı'na doğru koşar.
Parker, sınıf arkadaşı da dahil olmak üzere onları kurtarır ve Liz'i ezer. Günler sonra, New York'ta, Staten Island Feribotu'nda Parker, Toomes'un yeni alıcısı Mac Gargan'ı yakalar, ancak Toomes kaçar ve arızalı bir silah, feribotu ikiye böler. Stark, Parker'ın yolcuları kurtarmasına yardım eder ve pervasızlığının cezası olarak takımına el koyar.
Parker lise hayatına geri döner ve Liz'den onunla mezuniyet dansına gitmesini ister. Dans gecesi, Toomes'un Liz'in babası olduğunu keşfeder. Parker'ın gizli kimliğini öğrenen Toomes, onu tehdit eder. Parker, Toomes'un Avengers Tower'dan ekibin yeni karargahına silah taşıyan bir DODC uçağını kaçırmayı planladığını fark eder. Dansı bırakır, eski ev yapımı Örümcek Adam kostümünü giyer ve Toomes'un inine doğru koşar. Dışarıda Schultz tarafından pusuya düşürülse de, Ned'in yardımıyla onu yener.
İçeride, Toomes Parker'a saldırır, binanın destek sütunlarını yok eder ve Parker'ı çöken binanın enkazında hapsolarak ölüme terk eder. Parker kaçar ve uçağı durdurur ve Coney Adası yakınlarındaki sahile çarpması için yönlendirir. O ve Toomes savaşmaya devam eder ve Parker'ın hasarlı Vulture kıyafeti patladıktan sonra Toomes'un hayatını kurtarmasıyla sona erer. Parker, Toomes'u polis için uçağın kargosuyla birlikte bırakır. Babasının tutuklanmasından sonra Liz uzaklaşır. Parker, Stark'ın Avengers'a tam zamanlı olarak katılma davetini reddeder ve Stark, Pepper Potts'a evlenme teklif eder. Stark ayrıca Örümcek Adam takımını May halası içeri girerken giyen Parker'a geri verir.
Bir kredi ortası sahnesinde, hapsedilen bir Gargan, Toomes'un Örümcek Adam'ın gerçek kimliğini bildiğini duyduğunu söyleyerek hapishanede Toomes'a yaklaşır. Toomes bunu redder.
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