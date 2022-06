Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şubat 2015'te Marvel Studios ve Sony, Spider-Man'in film haklarını paylaşmak için bir anlaşmaya vardı ve karakteri yerleşik MCU'ya entegre etti. Ertesi Haziran, Holland baş karakter olarak rol aldı ve Watts yönetmenlik için işe alındı. Bunu kısa süre sonra Daley ve Goldstein'ın işe alınması izledi. Nisan 2016'da, filmin adı ve Downey'nin MCU rolündeki Tony Stark / Iron Man rolü de dahil olmak üzere ek oyuncularla birlikte ortaya çıktı. Ana çekimler Haziran 2016'da Georgia, Fayette County'deki Pinewood Atlanta Stüdyolarında başladı ve Atlanta, Los Angeles ve New York'ta devam etti. Ekim 2016'da Berlin'de biten çekimler sırasında diğer senaristlerin kim olduğu ortaya çıktı. Yapım ekibi, filmi önceki Örümcek Adam filmlerinden ayırmak için çaba sarf etti.

Spider-Man: Homecoming, 28 Haziran 2017'de Hollywood'da gösterime girdi ve MCU'nun Üçüncü Aşamasının bir parçası olarak 7 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Eve Dönüş, dünya çapında 880 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek, 2017'nin en başarılı ikinci Örümcek Adam filmi ve en yüksek altıncı hasılat yapan filmi oldu. İki devam filmi yayınlandı: Spider-Man: Far From Home (2019) ve Spider-Man: No Way Home (2021). Bir prequel animasyon dizisi olan Spider-Man: Freshman Year ve Sony ve Marvel Studios'un canlı aksiyon filmlerinden oluşan yeni bir üçleme geliştiriliyor.