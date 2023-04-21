Aşçılar söylememişti. Köftenin kuru olmasını önleyen pişirme sırrı buymuş..
Lezzetli köfte pişirmenizi sağlayacak aşçılık tüyosu.. İşte Türk mutfağının en lezzetli köfte tarifinin detayları..
Genelde akşam yemeklerinde veya öğle yemeklerinde çok sevilen lezzetlerin başında geliyor köfte. Türk mutfağında genişçe bir yer tutan köftenin birden çok tarifi var.
Ancak en iyisi anne köftesi..
Puf puf kabaran ve asla sönmeyen anne köftesinin püf noktası..
Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Klasik anne köftesinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif
Gerekli malzeme listesi:
1 soğan
Yarım demet maydanoz
500 gr dana kıyma
1 yumurta
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1.5 yemek kaşığı galeta unu
Tuz
Tarifi nasıldır?
Köfte harcını hazırlamak için, soğanları rendeleyin ve maydanozları ince ince kıyın. İsterseniz, bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Kıymaya soğanı ekleyin.
Maydanoz, yumurta, zeytinyağı ve tuzu, kıymanın üzerine ekleyip iyice yoğurun. Bu sırada istediğiniz baharatları da ekleyerek yoğurmaya devam edinKöfte harcının üzerini streç filmle kapatarak yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 1 cm olacak şekilde üzerine bastırarak yassılaştırın. Bu esnada tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın.
Hazırladığınız köfte harçlarını kızgın yağda önlü arkalı olacak şekilde kızartın.
Sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.
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