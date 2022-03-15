Aşk Mantık İntikam dizisinin final tarihinde değişiklik

15 Mart 2022 Salı, 15:07

No 9 Yapım'ın FOX Tv için çektiği "Aşk Mantık İntikam" dizisi için final kararı alındığı geçen aylarda duyurulmuştu. Dizinin ilk olarak 39. bölümünde final yapmasına karar verilmiş ve ekibe de bu bilgi ilan edilmişti.

Son olarak, TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; planda bir değişiklik yaşandı. Dün yapılan toplantıda dizinin 39. bölümde değil, 42. bölümde bitirilme kararı alındı.

Güney Kore yapımı "Canning Single Lady"den uyarlanan dizinin başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer alıyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

"Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Leyla'nın bir gün Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir."