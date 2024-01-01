Aşka düşman dizisi nerede çekildi, ne zaman başlayacak? TV8'den yeni dizi...

Aşka Düşman dizisi TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yurttaşlar dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Aşka düşman dizisi nerede çekildi, ne zaman başlayacak? TV8'den yeni dizi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:58
Aşka düşman dizisi nerede çekildi, ne zaman başlayacak? TV8'den yeni dizi...
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Aşka Düşman dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman'ın ne zaman başlayacağı ve nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Aşka düşman dizisi nerede çekildi, ne zaman başlayacak? TV8'den yeni dizi...

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal

Cem Yiğit Üzümoğlu

Buse Meral

Ebru Aykaç

Merve Nur Bengi

Bedia Ener

Barış Aytaç

Esra Ruşan

Bihter Dinçel

Sermet Yeşil

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşka Düşman dizisinin ilk bölümü 4 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 20.00'de TV8 kanalında yayımlanacak.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TV8'in yeni dizis Aşka Düşman dizisinin çekimleri Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar gibi yerlerde gerçekleştirildi.


Aşka Düşman TV8 yeni dizi

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