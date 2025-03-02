Ayrıldıkları iddialarını yalanladı: Hande Erçel'den evlilik açıklaması!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:52

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:52

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, son olarak Rüzgara Bırak filminde rol aldı. Ayrıca ünlü modacı Donatella Versace ile bir araya gelerek Versace’nin defilesine katıldı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Son günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ünlü oyuncu, Muhabir Online’a yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı. Erçel, ayrılık sorusuna “Boş boş şeyler, her şey yolunda. Her şey çok güzel” yanıtını verdi.

“Ufukta evlilik var mı?” sorusuna ise net bir cevap vermeyen Erçel, “Onu söylemiyorum, o benim özelim” diyerek konuyu kapattı.

YENİ FİLMİNE OLUMLU TEPKİLER

Son filmi hakkında konuşan ünlü oyuncu, projeye gelen yorumlardan oldukça memnun olduğunu belirtti. Erçel, “Ben çok güzel tepkiler alıyorum, filmimiz çok sevildi. Tam olması gereken, istediğimiz, hayal ettiğimiz şeyi yansıtıyor. Güzel tepkiler oldu” ifadelerini kullandı.

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’nın doğum gününü geç kutlaması ve çiftin uzun süredir birlikte görüntülenmemesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Ancak ünlü çift, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid ve Manchester City’nin Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki karşılaşmasını tribünden izleyerek iddialara son verdi.

Hakan Sabancı, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, çiftin birlikte olduğunu gözler önüne serdi. Böylece ünlü çift, ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt vermiş oldu.