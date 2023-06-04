Simge Sağın: Icardi ile görüştük, şampiyonluk kutlamalarına katılacağım

Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:31

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:31

Süper Lig’de 23’üncü şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi sonrasında kupasına kavuşacak.

Daha önce Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemiş ve Arjantinli yıldızın sosyal medya hesabından paylaştığı video taraftarlardan büyük beğeni toplamıştı.

“ŞARKIM NEREDE ÇALARSA BEN ORADAYIM”

Şarkıcı Simge Sağın bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Çok yetenekli bir futbolcu ve benim şarkıma inanılmaz bir hizmet etti. Galatasaray taraftarına da teşekkür ederim. Müzik ve spor birleştirici. Bir Beşiktaşlı’nın şarkısı başka bir tribünde çaldı. Bu tamamen bir kardeşlik. Bu kardeşliğin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben barışın simgesiyim. Sadece şarkı söylerim ve insanları mutlu ederim. Onları mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Aile terbiyemden bunu gördüm. Kazananı tebrik etmek büyüklüktür. Mauro Icardi ile hiç görüşmedim. Sadece sosyal medyadan takip ediyorum kendisini. Son şampiyonluk daveti için görüştük o kadar, başka da bir şey yok. Şampiyonluk kutlamalarında orada olacağım. Benim orada bir sürü dinleyicim var. Milyonlarca kere şarkımı dinlediler. Beşiktaşlı olabilirim ama benim aynı zamanda sanatçı bir kimliğim var. Şarkım nerede çalarsa, ben orada olurum diyorum” ifadelerini kullandı.

Simge Sağın’ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısı Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin gollerinin ardından stadyumda çalınmıştı. Şarkının dinlenmeleri Icardi’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından da yükselişe de geçmişti.