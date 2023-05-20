Simge Sağın'dan 'Icardi' itirafı: 'Artık aklıma sadece...'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:04

Güncelleme: 20.05.2023 - 09:05

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olurken taraftarların da en sevdiği oyuncular arasında yer aldı.

Yıldız oyuncunun attığı gollerden sonra stadyumda çalan "Aşkın olayım" şarkısı ise Icardi ile özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.

Son olarak o şarkının sahibi Simge Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda itirafta bulundu.

Sağın "Aşkın olayım" şarkısını her söylediğinde aklına Mauro Icardi geldiğini söyledi.

"BEŞİKTAŞLI OLARAK 'NİYE BİZİM TRİBÜNDE ÇALMADI' DEDİM"

"Noluyo ya" programına katılan Simge, "'Aşkın Olayım' şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak 'Niye bizim tribünde çalmadı' dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten" dedi.

Simge ayrıca, "'Aşkın Olayım' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" ifadelerini kullandı.