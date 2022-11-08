Aşkının peşinden geldi, evlenip 'huzurevine' yerleşti

08 Kasım 2022 Salı, 16:32

Dalaman'da oturan Meliha Kıral, 1 ay önce Ereğli ilçesine taşınma kararı aldı. Dalaman'daki arkadaşı Ercan Birdal da aşkının peşinden gidip, huzurevinde kalan Meliha Kıral'a evlenme teklifi etti. Kıral'ın teklifi kabul etmesi ile bugün Mühendisler Derneği'nde nikah kıyıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kıydığı nikahta; çiftin şahitleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Mehmet Yapıcı ile protokol üyeleri oldu.

Çifte, evlilik cüzdanını Vali Tutulmaz verdi. Başkan Posbıyık ise çifte Kuran, bayrak ve hediye verdi.

'BİRBİRİMİZİ TANIDIK, ANLAŞTIK'

Evlilik kararı ile birlikte huzurevine yerleşen Ercan Birdal, "Eskiden beri tanışıyorduk ama bugüne denk geldi. Bugüne nasip oldu. Sağ olsun devletimizin mevcut imkanları ile bu noktaya geldik. Huzurevinde yaşamaya karar verdik. Bundan sonra biraz dinlenelim dedik" dedi.

Meliha Kıral da "Birbirimizi tanıdık, anlaştık. 7 senedir de birlikteydik. Huzurevine gelince Ercan Bey yalnız kaldı. Ben de onu almak istedim. Alınca da olaylar böyle gelişti" diye konuştu.