Güldür Güldür'ün sevilen ismi Burak Topaloğlu evlendi
Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bahadır'ı canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu ile sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Burak Topaloğlu, nikâh sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum.Partiye devam my love..." notunu düştü.
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