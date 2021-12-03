Aslı Enver oyunculuğa ara verdiğini açıkladı
Star TV'de yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren 'İstanbullu Gelin' dizisinin ardından bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslı Enver'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Enver, sebebini de açıkladı.
Geçtiğimiz gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ile görüntülenen oyuncu Aslı Enver, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Muhabirler Aslı Enver'e en çok merak edilen soru "Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusunu sordu.
Enver, pandemi nedeniyle oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.
TV100'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor” dedi.
Aslı Enver'in ne zaman oyunculuğa döneceği ise bilinmiyor. Bu nedenle ünlü oyuncunun hayranları sosyal medyada "Pandeminin bitmesi imkansız. Aslı'nın da oyunculuğa dönüşü uzun sürer" yorumları yaptı.
EN SON İSTANBULLU GELİN'DE OYNAMIŞTI
Enver, son olarak O3 Medya imzalı, Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz ile başrolü paylaşmıştı.
İlk bölümü 3 Mart 2017 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yaptığı dram dizisi, 31 Mayıs 2019 tarihinde final yaparak sona ermişti.
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