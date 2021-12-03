Babasını kaybeden Ebru Şallı isyan etti: 'Azıcık Allah korkunuz olsun'

03 Aralık 2021 Cuma, 09:31

Model ve sunucu Ebru Şallı, yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı da son olarak yaşamını yitirmişti.

"UYURKEN MELEK GİBİ AYRILDI BU DÜNYADAN"

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Şallı, şöyle konuşmuştu:

"Babam akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı..."

"Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla."

"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"

Babası Şükrü Şallı'yı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, 'ponçiğim' diye hitap ettiği yaşamını yitiren oğlu Pars'ı da anmıştı. Şallı paylaşımında "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazmıştı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Son olarak, bu paylaşımın ardından yine sosyal medya hesabından kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yapan Ebru Şallı'ya eleştiri yağdı. Bunun ardından ünlü manken, yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

"PES DEDİRTİR VALLAHİ"

Kendisine gelen tepkilere isyan eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından iki mesaj paylaştı. İki çocuk annesi ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!"

"KALPLERİMİZ HEP BİR"

"Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir..."