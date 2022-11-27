Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken itiraf: 'Abartılı davranmışım'

27 Kasım 2022 Pazar, 13:39

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

"GEÇMİŞTE ABARTILI DAVRANMIŞIM"

Evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını öğrenen oyuncu Aslı Enver, Instyle dergisine konuştu.

Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.