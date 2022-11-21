Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'le ilgili yeni iddia
Ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu için 'Benim Adım Farah' dizisinden ayrıldığı iddia edildi.
Geçen hafta sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı ortaya çıktı.
Aslı Enver marka ve yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “Arayış” projesinin ardından FOX’un “Benim Adım Farah” dizisinde rol almaya hazırlanıyordu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berkin Gökbudak’la sevgili olan oyuncunun bebek beklediğini öğrenmesi büyün planlarını değiştirdi. Ünlü oyuncu sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Yaşanan bu gelişme üzerine okuma provası da yapılan O3 Medya’nın “The Cleaning Lady” uyarlaması için ise nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.
Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı da kulislerde konuşuluyor
Son gelen bilgi ise Recai Karagöz’ün yöneteceği dizinin başrolü için yeni kadın oyuncu arandığı yönünde.
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