Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Bir hıyar var!'

03 Aralık 2021 Cuma, 12:30

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı olarak ekranlara dönmüştü. Gürbüz aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim.

“NİYE İNSANLARA MUSALLAT OLUYORSUN!”

Son olarak kendisine takıntılı birinin olduğunu paylaşan Gürbüz sosyal medyadan maruz bırakıldığı duruma çok sert tepki gösterdi.

Aslıhan Gürbüz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır en yakın arkadaşlarımı hackleyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun. Niye insanlara musallat oluyorsun! Ben mesajları okumadan siliyorum boşa uğraşıyorsun."

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırdı. Ayrıca Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.