Masumlar Apartmanı'ndan Aslıhan Gürbüz'lü ilk fragman: Ceylan ortaya çıkıyor
TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Ceylan' karakterine kimin hayat vereceği uzun zamandır merak ediliyordu. Son olarak ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterini oynayacağı öğrenilmişti. Gelişmelerin ardından, Aslıhan Gürbüz'lü ilk fragman da geldi. Masumlar Apartmanı'nın 47. yeni bölümünde Ceylan dönemi başlıyor.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 2. sezonda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.
CEYLAN, ASLIHAN GÜRBÜZ OLDU
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.
FRAGMAN GELDİ: CEYLAN ORTAYA ÇIKIYOR
Masumlar Apartmanı'nın 16 Kasım'da ekrana gelecek olan 47. bölümünden yeni fragman yayınlandı.
Dizinin yeni bölümünde Ceylan dönemi başlıyor. Diziye yeni katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan ile Han yıllar sonra ilk defa karşı karşıya gelecek.
İşte Masumlar Apartmanı'nın Aslıhan Gürbüz'lü ilk fragmanı...
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