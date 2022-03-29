Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi adada yaşıyor? İşte merak edilenler
Deniz tutkusuyla bilinen Ata Demirer, Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da yaşıyor. Çocuklu yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan ünlü oyuncu, İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği eğitimi aldı. 1996 yılında stand-up gösterileri yapmaya başladı, daha sonra oyunculuğa yelken açtı. İşte, Ata Demirer biyografisi...
Yeteneklerini doğru aksettirebileceği işler yaptığı sürece mutlu bir insan olduğunu belirten Ata Demirer, 2021 yılında verdiği bir röportajda, "Bir gün Karaköy'e yürüyüş yapmak, sevdiğim balıkçıdan balık almak, bazen denizde olmak, teknede olmak, dalış yapmak, köpeğimle oynamak, kuş yetiştirmek, seyahat etmek... Bunlar yetiyor bana. İnsan seviyorum, eve insan gelsin gitsin" diye konuştu.
ATA DEMİRER'İN GÜLSE BİRSEL İLE TANIŞMASI
Avrupa Yakası dizisinde 'Volkan' karakteriyle hafızalarda yer edinen deneyimli oyuncu, diziden gelen ilk teklifi reddettiğini, Gazanfer Özcan, Hümeyra gibi usta oyuncuları kadroda gördüğünde fikrini değiştirdiğini söyledi. Senaryo yazmasını da buradaki deneyiminden öğrendiğini belirten Ata Demirer, "Gülse'nin senaryoları bir de gerçekten ders gibidir. Durum komedileri, komedi senaryosunun dinamiğini, çatısını fark etmeden öğrenmişim. Uzun yıllardır bir örneğini görmedik Gülse haricinde, sitcom yapan daha gelmedi" sözlerini kullandı.
Ata Demirer ve Gülse Birsel / 2004
ATA DEMİRER'İN HAYATI
6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Ortaokulu Bursa Erkek Lisesi'nde, liseyi Çelebi Mehmet Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümünde tamamladı.
Müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Ata Demirer, liseden sonra gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalıştı.
Konservatuvar yıllarında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Arkadaşlarının desteğiyle bar komedyenliği denemelerine başladı.
Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand-up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubu'nun 'Turkish Kovboylar' adlı şarkısındaki gazeli seslendirdi, 'İsmail' şarkısının klibinde rol aldı.
E.Ş.E.K. Tiyatro Grubu'nun kurucusu Uğur Uludağ'ın aracılığıyla ilk profesyonel stand-up gösterisini gerçekleştirdi.
1995 yılında Assos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda 'Komik Para' adlı tiyatro oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu 'Ege Kumpanya' adlı gösteriyle çeşitli kent merkezlerinde sahneye çıktı.
Komediye olan tutkusunun peşinden giderek stand-up gösterilerine ağırlık verdi.
1996-1998 yılları arasında birçok yerde sahneye çıktı. 1998 yılında Leman Kültür'de 'Tek Kişilik Dev Kadro' oyunuyla sahne aldı. Çeşitli sahnelerde 1000'in üzerinde kapalı gişe oynadı. Oyunda geçen karakterlerin benzerleriyle 'Korsan TV' adlı bir televizyon programı hazırlayıp sundu.
'Vizontele Tuuba', 'Neredesin Firuze', 'Kısık Ateşte 15 Dakika', 'Osmanlı Cumhuriyeti' sinema filmlerinde rol aldı. 2004-2006 ve 2008-2009 yılları arasında Gülse Birsel'in dizisi 'Avrupa Yakası'nda 'Volkan' karakterini oynadı.
Kendi yazdığı 'Eyyvah Eyvah', 'Berlin Kaplanı', 'Niyazi Gül Dörtnala', 'Hedefim Sensin' sinema filmleriyle beyazperdede sevenleriyle buluştu.
16 Ağustos 2021 tarihinde ev kazası yaşayan Ata Demirer, ayak bileğinden ameliyat oldu.
ÖZEL YAŞAMI
1972 doğumlu olan Ata Demirer, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.
2012-2014 yılları arasında oyuncu Özge Borak ile evli kaldı.
Galatasaray taraftarıdır. Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da hayatını sürdürüyor.
Ata Demirer 1.86 metre boyunda, 97 kilo ve yengeç burcudur.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @atademirerofficial, Twitter'da @atademirer, Facebook'ta @atademirer, Youtube'da @atademirerofficial kullanıcı adıyla yer almaktadır.
Ata Demirer ve Ayten Kaçar (annesi) / 2020
ATA DEMİRER DİZİLERİ
2001 - Tatlı Hayat (Koruma Zubuti) (Konuk Oyuncu)
2004-2006 / 2008-2009 - Avrupa Yakası (Volkan Sütçüoğlu)
2011 - İstanbul'un Altınları (Siyami Azmarazlı) (Konuk Oyuncu)
2014 - Sevdaluk (Haşmet) (Konuk Oyuncu)
2019 - Jet Sosyete (Volkan Sütçüoğlu) (Konuk Oyuncu)
ATA DEMİRER FİLMLERİ
2003 - Vizontele Tuuba (Telekutucu)
2004 - Neredesin Firuze (Hamit Hayran)
2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Güngör)
2008 - Osmanlı Cumhuriyeti (Padişah VII. Osman)
2010 - Eyyvah Eyvah (Hüseyin Badem)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (Hüseyin Badem)
2012 - Berlin Kaplanı (Ayhan Kaplan)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Hüseyin Badem)
2015 - Niyazi Gül Dörtnala (Niyazi Gül)
2017 - Olanlar Oldu (Zafer / Döndü)
2018 - Hedefim Sensin (Zekeriya Taştan)
2019 - Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Sıtkı Besneci)
ATA DEMİRER GÖSTERİLERİ
2011 - Tek Kişilik Dev Kadro 2
2005 - Tek Kişilik Dev Kadro
2000 / 2010 - Ata Demirer Show
2001 - Korsan TV
2003 - Havadan Sudan
2015 - Ata Demirer Gazinosu
ATA DEMİRER TV PROGRAMLARI
2001 - Korsan TV
2007 - Hacıyatmaz
ATA DEMİRER ALBÜMLERİ
2005 - Makara
2006 - Exit (Single)
2014 - Alaturka
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