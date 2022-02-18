Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
Ünlü komedyen Ata Demirer, uyguladığı diyetle 50 kilo verdiği yönündeki iddialara esprili bir paylaşımla yanıt verdi. Demirer, gönderisinde "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım!" ifadelerini kullandı.
Ata Demirer, son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni film
çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer, magazin basınında yer alan haberlere
göre bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.
Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu. Bir dönem 140 kilo olan Demirer’in uyguladığı diyetle 50 kilo verdiği iddia edildi.
Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin
son halini görenler "Erimişsin" yorumları yaptı.
“KORK BENDEN OZAN TUFAN”
‘50 kilo verdi’ haberlerini Twitter hesabından paylaşan Ata Demirer,
"50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi. Ünlü ismin bu
paylaşımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
Sosyal medya kullanıcıları, komedyenin bu tweetine "Yarın
gel orta sahada başla", "Bizim takımda forma giyersin",
"Galatasaray'ın orta sahasında her halinle oynarsın" gibi yorumlar yaptı.
"DEVRİN SONU"
Öte yandan Ata Demirer, Ozan Tufan ile ilgili gönderme
yaptığı tweetin altına yorum yapan bir kullanıcıya cevap verdi.
"Abi kaç kilo verdin Ben sabah haberi okuyunca senin adına sevindim ve kendi kendime bu bir devrin sonu dedim. Dile kolay yıllardır senin ve Sibel Can'ın kilolarını konuşuyoruz. Seni seviyorum abi" yazan kullanıcıya "Devrin sonu" yanıtını verdi.
İlgili Haberler
- Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi
- Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı
- Komedyen Ata Demirer: Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- 'Örtülü' reklamcılar ortaya çıktı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!