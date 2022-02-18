Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı

18 Şubat 2022 Cuma, 13:44

Ata Demirer, son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer, magazin basınında yer alan haberlere göre bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu. Bir dönem 140 kilo olan Demirer’in uyguladığı diyetle 50 kilo verdiği iddia edildi.

Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler "Erimişsin" yorumları yaptı.

“KORK BENDEN OZAN TUFAN”

‘50 kilo verdi’ haberlerini Twitter hesabından paylaşan Ata Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları, komedyenin bu tweetine "Yarın gel orta sahada başla", "Bizim takımda forma giyersin", "Galatasaray'ın orta sahasında her halinle oynarsın" gibi yorumlar yaptı.

"DEVRİN SONU"

Öte yandan Ata Demirer, Ozan Tufan ile ilgili gönderme yaptığı tweetin altına yorum yapan bir kullanıcıya cevap verdi.

"Abi kaç kilo verdin Ben sabah haberi okuyunca senin adına sevindim ve kendi kendime bu bir devrin sonu dedim. Dile kolay yıllardır senin ve Sibel Can'ın kilolarını konuşuyoruz. Seni seviyorum abi" yazan kullanıcıya "Devrin sonu" yanıtını verdi.