Ata Demirer, müjdeyi verdi: 'Bursa bülbülü yola çıktı'
Ünlü komedyen Ata Demirer yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün çekimlerine mayıs ayında başlıyor. Demirer, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Usta isim Hakan Algül’ün yönetmen koltuğuna oturacağı filmin kadrosu da şekilldendi.
Komedyen Ata Demirer, yeni projesine dair müjdeyi geçen yıl vermişti. 2021 yılında çekimlerine başlanması beklenen Bursa Bülbülü, Ata Demirer'in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül'ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Demirer, son olarak yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başladığını duyurdu.
Ünlü komedyen, "Bursa Bülbülü yola çıktı" notuyla, filmin oyuncularıyla birlikte bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek filmin kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, ve Cem Gelinoğlu yer alıyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği film, Disney Plus’ta yayınlanacak. Demirer de tıpkı Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan gibi platforma içerik üretecek.
İşte Demirer'in paylaşımı:
İlgili Haberler
- Ata Demirer'den 'Will Smith' tepkisi: 'Bir daha düşüneceğim artık...'
- Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
- Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi
Video Haberler
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Hırsızlık şüphelisi çatıda mahsur kaldı, ortalık karıştı
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kupaları görmek istiyorum'
- Kongo'da BM helikopteri düşürüldü
- Ekonomik güven endeksi martta geriledi
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı
- Hawkins'in ölümünün ardından turneler iptal edildi
- Yargıtay ‘Enes Kara’ dosyasını kapattı!
- Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı
- Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
- Mikolayiv’de bilanço büyüyor