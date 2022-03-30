Ata Demirer, müjdeyi verdi: 'Bursa bülbülü yola çıktı'

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:34

Komedyen Ata Demirer, yeni projesine dair müjdeyi geçen yıl vermişti. 2021 yılında çekimlerine başlanması beklenen Bursa Bülbülü, Ata Demirer'in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül'ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Demirer, son olarak yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başladığını duyurdu.

Ünlü komedyen, "Bursa Bülbülü yola çıktı" notuyla, filmin oyuncularıyla birlikte bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek filmin kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, ve Cem Gelinoğlu yer alıyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği film, Disney Plus’ta yayınlanacak. Demirer de tıpkı Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan gibi platforma içerik üretecek.

İşte Demirer'in paylaşımı: