Athena 3 yıl aradan sonra 9 Ekim'de Harbiye'de
Punk rock grubu Athena, uzun bir aradan sonra 9 Ekim Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava’da dinleyicileri ile buluşacak.
Kendilerine özgü tarzları, hareketli şarkıları ve sahne performansları ile tanınan punk rock grubu Athena, uzun bir aradan sonra ilk kez dinleyicisi ile konserde buluşacak.
9 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'da gerçekleşecek konserde grup, herkesin bildiği şarkılarının yanı sıra özel repertuvarları ile farklı müzik türlerini kendi tarzlarında yorumlayacak.
Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena’nın 9 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan konseri 21.00'da başlayacak.
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