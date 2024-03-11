'Suits' evreninde geçen yeni dizide başroller belli oldu
Suits: LA dizisi çekimlere gelecek ay başlıyor. Dizinin başrollerini ise iki ünlü isim paylaşacak.
Nisan ayında prodüksiyon aşamasına geçecek olan "Suits: L.A." dizisi, Los Angeles kentinde geçecek ve farklı karakterlerin hikayelerini anlatacak. Dizinin başrollerini ise Stephen Amell ve Lex Scott Davis ikilisi paylaşacak.
"Suits", 2011-2019 yılları arasında toplam 9 sezon ve 134 bölüm süren bir yapım olarak geniş kitlelere ulaşarak adından söz ettirmişti. Dizi, ekran yolculuğunu tamamladıktan sonra dijital yayın platformları Netflix ve Peacock üzerinde tekrar popülerlik kazanmış ve milyonlarca yeni izleyiciye ulaşmıştı.
New York kentindeki bir hukuk şirketinde çalışan avukatların rekabet dolu hikayesini konu alan "Suits", kendine özgü karakterleriyle uzun yıllar boyunca ilgiyi üzerinde tutmayı başarmıştı.
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