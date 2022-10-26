Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yeni Nesil Ajan 2 filminin IMDb puanı kaçtır?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:32

Yeni Nesil Ajan 2, 2002 yılında vizyona giren Yeni Nesil Ajan(XXX) filminin devamıdır. Yeni Nesil Ajan 2 eleştimenlerden olumsuz yorumlar aldı. Yaklaşık 80 Milyon dolar bütçeyle çekilen film 71 Milyon dolar hasılat elde etti.

YENİ NESİL AJAN 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ice Cube

Samuel L. Jackson

Willem Dafoe

Scott Speedman

Peter Strauss

Xzibit

Michael Roof

Sunny Mabrey

Nona Gaye

YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

NSA Ajanı Augustus Gibbons ve yeni ajanı ABD hükûmetine karşı darbe planları yapan tehlikeli bir milis grubunun izini sürer. . Gibbons, bu kez, içteki isyanın kaynağını keşfetmesi için deneyimli, sağlam bir askeri eğitim almış, ama sokaklarda da söz sahibi birini istemektedir.Ne yazık ki, bu iş için biçilmiş kaftan olan kişi hapistedir. YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN IMDB PUNAI KAÇTIR?

Yeni Nesil Ajan 2 filminin IMDb puanı 4.4 olarak karşımıza çıkıyor.