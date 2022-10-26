Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yeni Nesil Ajan 2 filminin IMDb puanı kaçtır?
Yeni Nesil Ajan 2, Lee Tamahori'nin yönettiği 2005 Amerikan aksiyon filmidir. Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Yeni Nesil Ajan 2 filminin IMDb punaı kaçtır?
Yeni Nesil Ajan 2, 2002 yılında vizyona giren Yeni Nesil Ajan(XXX) filminin devamıdır. Yeni Nesil Ajan 2 eleştimenlerden olumsuz yorumlar aldı. Yaklaşık 80 Milyon dolar bütçeyle çekilen film 71 Milyon dolar hasılat elde etti.
YENİ NESİL AJAN 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ice Cube
Samuel L. Jackson
Willem Dafoe
Scott Speedman
Peter Strauss
Xzibit
Michael Roof
Sunny Mabrey
Nona Gaye
YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
NSA Ajanı Augustus Gibbons ve yeni ajanı ABD hükûmetine karşı darbe planları yapan tehlikeli bir milis grubunun izini sürer. . Gibbons, bu kez, içteki isyanın kaynağını keşfetmesi için deneyimli, sağlam bir askeri eğitim almış, ama sokaklarda da söz sahibi birini istemektedir.Ne yazık ki, bu iş için biçilmiş kaftan olan kişi hapistedir. YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN IMDB PUNAI KAÇTIR?
Yeni Nesil Ajan 2 filminin IMDb puanı 4.4 olarak karşımıza çıkıyor.
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