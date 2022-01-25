Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, ulaşım zorluğunun yanı sıra zaman zaman renkli görüntülere de yol açtı. Fatih Işık isimli yurttaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük ilgi topladı.
İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkiinde çok sayıda araç yolda kaldı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER BEĞENİ TOPLADI
Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul'da hayat durma noktasına gelirken diğer yandan ilginç anlar da yaşandı.
Fatih Işık isimli yurttaş, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"DAHA ÖNCE ŞEHİRDE DENEMEMİŞTİM"
Görüntülerin gündem olmasının ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Beden Öğretmeni Fatih Işık, "Daha önce şehir içinde denememiştim. Araçların arasından falan geçtim, ambulans yolda kalmıştı, onun yanından geçtim. Çok eğlenceliydi. Gören insanlar şaşkındı. Yakınlarımın tek söylediği bir şey var, çok delice bir fikir. Eğlenceli ve güzel bir fikir. Videoyu çekerken böyle olacağını tahmin etmiştim ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Çok çeşitli yorumlar uyarılar geldi" dedi.
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