Avukat Nail Gönenli kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:16

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 13:16

Ünlü manken Çağla Şıkel ile görüntülenen Nail Gönenli'nin hayatı merak konusu oldu.

NAİL GÖNENLİ KİMDİR?



Nail Gönenli, Saint Benoit Lisesi'nde okudu. Gönenli, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel iş yaşamına 2005 yılında başladı. 2018 yılında Gönenli&Partners’ı kurdu.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

NAIL GÖNENLİ EVLİ Mİ?

Bir dönem ünlü psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olan ünlü avukat Nail Gönenli'nin adı bugüne kadar bir çok ünlü isimle anıldı.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Elit İşcan’a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun'un avukatlığını yapan Gönenli duruşmada yaptığı savunma ile tepki çekmişti.

Susma Bitsin platformu tarafından yapılan açıklamada, Nail Gönenli'nin sözleri şöyle aktarılmıştı:

"Af buyrun sevişme sahnelerinde oynuyor, oynadıkları filmlere bakın, geçenlerde banyo sahnesi vardı, avukatlıkta örneğin bir bayan meslektaşım kucağıma oturmaz ama bu sektörde bunlar çok normal."

'SÖZLERiM ÇARPITILDI'

Gelen tepkilerin ardından Nail Gönenli şu açıklamayı yapmıştı "Gördüğüm lüzum üzerine, 11.02.2021 tarihli karar duruşmasıyla ilgili müvekkilim Efecan Şenolsun ve benim aleyhime yapılan linç girişimine ve kamuoyunu yanıltma çabasına cevaplarımdır:

Öncelikle sosyal medya platformlarında yürütülen linç kampanyasını doğru bulmadığımı ve gerçeklerin ortaya çıkması sebebiyle bu tepkilerle karşı karşıya kaldığımı düşünmekteyim. Haklı davamızda, ilk günden bugüne somut olayı aydınlatmak ve yargılama konusu fiillerin ne olduğunu ortaya çıkartmak için bağımsız savunmayı temsil eden bir avukat olarak görevimi ifa ettim. Bu davada tüm gayem müvekkilimin anayasa ile korunan savunma hakkının kanunlar çerçevesinde kullanılması, kadın ya da erkek herhangi bir cinsiyetçi yaklaşım gözetmeksizin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasıydı. Nitekim Dava sonucundan da malum olduğu üzere müvekkilim adalet önünde aklanmış, iddia edilen olayların vuku bulmadığı ortaya çıkmıştır.

Savunmamda, iddia edildiği gibi kamuoyunda gösterilen ifadeleri kesinlikle kullanmadım. Bu durum gerek duruşmada hazır bulunanlar tarafından gerekse duruşma tutanağıyla sabittir. Zira kullanmış olduğum ifadeler duruşma zaptında kelimesi kelimesine yer almaktadır. Yapmış olduğum savunmanın çarpıtılmasıyla yürütülen bu linç kampanyasında, 16 yıldır layığıyla yapmış olduğum avukatlık mesleğime leke sürülmeye çalışılmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalete olan inancımla, temsil ettiğim müvekkillerimin yanında olacağımı tüm samimiyetimle kamuoyunun bilgisine sunarım."