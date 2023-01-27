Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen neden öldü? Ferdi Özbeğen şarkıları nelerdir?

Albümleri ödül aldı

Ferdi Özbeğen'in "Yaşadıkça", "Bir Sır Gibi" ve "Seviyorum Delicesine" albümleri büyük ilgi topladı. "Sohbet" adlı plağı "Altın Plak" ödülü, "Mutluluklar" albümü ise "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandırdı.

Yaşamı boyunca 26 albüm çıkaran Özbeğen, 1980'de Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile başrolü paylaştığı "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı.

"Piyanist" adlı filmde Banu Alkan ile rol alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" dizisinde de konuk oyuncu oldu.

Yirminci sanat yılını 1983'te Şan Tiyatrosu'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasıyla verdiği konserler zinciriyle kutlayan sanatçı, 1984'te, bir tarafı alaturka, bir tarafı pop şarkılarından oluşan "Piyanist" albümünü çıkardı.

Özbeğen, 1980'lerin sonu ile 1990'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi.

Pek çok derleme ve aranjman çalışmasına da yer veren Özbeğen, 1985'te "Belki Bir Gün", 1986'da "Sana İhtiyacım Var" albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.