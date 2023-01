Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen neden öldü? Ferdi Özbeğen şarkıları nelerdir?

İlk albümünü 1977'de yayınladı

Yarışmanın ardından kendi profesyonel orkestrasını kuran sanatçı, orkestrasıyla 1974'e kadar çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler verdi. Çalıştığı Çınar Oteli greve gidince orkestrası dağılan sanatçı, Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.

Özbeğen, ilk albümü "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika"yı 1977'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm, kısa sürede beğenildi ve çok satanlar arasına girdi.

Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçen sanatçı, 1978'de "Ferdi Özbeğen'le Sohbet", 1979'da "Teşekkürler" ve 1980'de ise "Mutluluklar" albümlerini yayınladı.

Başarılı yorumcu, "Sana İhtiyacım Var" albümünde Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Özbeğen'in 1986'nın sonlarında çıkardığı "Sevdiğiniz Şarkılar" albümü Türkiye'de yayınlanan ilk krom kaset oldu.

Nostalji albümü "Şarkılarım" 1991 yılında, "Kandil" 1998'de, "Ayrılmayalım" albümü ise 2001'de yayınlandı. Yaşar Plak 2006'da sanatçının 26 yıl önce okuduğu şarkıları yeniden düzenleyerek "Can Suyum" adıyla müzikseverlerle buluşturdu.