Avukatlardan, Hadise'nin 'ışık hızıyla' boşanmasına tepki: 'Başka davalarda aynı mahkeme 3 ay sonraya gün veriyor'

02 Ekim 2022 Pazar, 16:27

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. 4 ay önce Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan Hadise, sanat hayatını etkileyecek boyutta psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açtı.

Hadise Açıkgöz'ün 14 Eylül'de açtığı boşanma davası 30 Eylül'de bitti. 2 hafta içinde sonuçlanan davayı kamuoyuna Hadise'nin avukatı Öncel duyurdu.

Öncel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

"AYNI MAHKEME, 3 AY SONRAYA GÜN VERİYOR"

Davanın 'aşırı hızlı' sonuçlanması hukukçuların tepkisini çekti.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; aynı mahkemeye yapılan başka talepler için 3 ay sonraya gün alabilen avukatla da duruma itiraz edenler arasında.



Avukat Abdullah Üsame Ceran, yoğun bir iş yükü altında olan yargının bir davayı 15 gün içinde bitirebilmesinin çok olağan olmadığı görüşünde.

"İş yükünün olmadığı ve davayla ilgili gerekli araştırma sürecini tamamlamış bir mahkeme elbette 15 günde davayı bitirebilir ama mevcut koşullarda 2 haftada duruşma günü alabilmek çok kolay değil" diyen avukat Ceran, bir başka meslektaşının aynı mahkemeden aralık ayına gün alabildiğini belirtti.

Bir başka avukat ise Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde nisan ayında açtığı davanın duruşmasını aralık ayında alabildiğini söyledi.

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Şimdi avukatların kendi arasında tartıştığı durum şu:

1 yıldan az evli kalan çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesinin önünde mevzuat engeli var. Davanın "çekişmeli" olarak açılması gerekiyor. Bazı avukatlar, tarafların duruşmaya tanık getirmesiyle süreç içinde davanın "anlaşmalı boşanmaya" evrilebileceği görüşünde. Ama sistemin otomatik olarak verdiği duruşma gününün yine de 15 gün gibi kısa bir süre içinde verilmesi normal bir durum olarak değerlendirilmiyor. Hukukçular, normal seyri içinde duruşmanın 2023 yılı içinde gelebileceğini düşünüyor.