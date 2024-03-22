Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:43
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
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2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.


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