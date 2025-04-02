Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat'a destek

Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:45

Güncelleme: 02.04.2025 - 18:45

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncular Sendikası, bugün ülke genelinde yapılan boykot çağrısına destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

Oyuncular Sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boykotun, "Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimi" olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez."