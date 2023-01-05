Aydın Doğan Yalçındağ kimdir?

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:17

Aydın Doğan Yalçındağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BluTV'deki görevini 9 Ocak tarihinde görevini Deniz Şaşmaz Oflaz'a devredeceğini duyurdu.

AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ KİMDİR?

Aydın Doğan Yalçındağ 1990 yılında doğdu. Mehmet Ali Yalçındağ ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın çocuğu, Aydın Doğan'ın torunudur. Aydın Doğan Yalçındağ 2009 Yılında Koç Lisesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Brown Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Londra’da analist olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra D Smart'ta çalışmaya başladı. 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında BluTV'yi kurdu. 2016 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) en genç üyesi oldu.



