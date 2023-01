Romeo ve Juliet yapımına taciz davası açan Leonard Whiting kimdir?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:51

Leonard Whiting, Olivia Hussey'le birlikte, yıllar önce rol aldığı Romeo ve Juliet filmini yapan Paramount şirketine dava açtı. Filmdeki çıplak sahnelerden, çekimlerden önce bilgisinin olmadığını iddia eden Leonard Whiting'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

LEONARD WHİTİNG KİMDİR?

Leonard Whiting, 30 Haziran 1950'de Birleşik Krallık'ın Londra şehrinin Wood Green bölgesinde doğdu. Whiting, kız kardeşiyle birlikte İngiltere'nin başka bir bölgesi olan Holloway'e taşındı. Camden Town'daki St. Richard of Chichester Okulu'na devam eden Whiting, okuldan Romeo ve Juliet (1968) üzerinde çalışmaya başlamadan bir veya iki hafta önce ayrıldı. Whiting, bir çocuk şarkıcı olarak bazı başarılar elde etti ve tatil kampının tıklım tıklım dolu Gaiety Tiyatrosu'nda düzenlenen Butlin's Yetenek Yarışması'nda ikinci oldu. 1990'da Whiting, çocuklara yönelik animasyon televizyon dizisi The Dreamstone'da Urpney bilim insanı olan Urpgor karakterini üç sezon boyunca seslendirdi.

LEONARD WHİTİNG'İN ÖZEL YAŞAMI

Leonard Whiting, 1971'de bir süpermodel olan Cathee Dahmen ile evlendi. Sarah Whiting adında bir çocukları olan çiftin evliliği 1977'ye kadar sürdü. Whiting ikinci evliliğini Lynn Presser'la 1995'te yaptı.

LEONARD WHİTİNG'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1968 - Romeo and Juliet

1969 - Giacomo Casanova: Childhood and Adolescence

1969 - The Royal Hunt of the Sun

1970 - Say Hello to Yesterday

1972 - À la guerre comme à la guerre

1975 - Rachel's Man

2015 - Social Suicide