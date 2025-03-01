'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber

Yayınlanma: 01.03.2025 - 15:13

Güncelleme: 01.03.2025 - 15:13

Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Özellikle 90'lı yılların popüler yapımlarından 'Aynalı Tahir' ile tanınan Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.

Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden 'Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…"sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.