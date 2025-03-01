'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber
'Aynalı Tahir' dizisinin de yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur 55 yaşında hayatını kaybetti.
Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Özellikle 90'lı yılların popüler yapımlarından 'Aynalı Tahir' ile tanınan Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.
Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden 'Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…"sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep…— Mur?? Saraçoğlu (@MuratSaracoglu) February 28, 2025
Etiketler: #yönetmen #hayatını kaybetti #Erhan Baytimur
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