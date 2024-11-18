Baba olan Alperen Duymaz'dan duygusal açıklama: 'Oğlum ve eşim hayatımın kendisi'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:57

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:57

Ekranlara yeni başlayan "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle dönen oyuncu Alperen Duymaz, yaklaşık bir ay önce ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili Hello! dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLUK AŞKI İLE MUTLU EVLİLİK

Daha önce "Çukur", "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi dizilerdeki rolleriyle beğeni toplayan Alperen Duymaz, iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile hayatını birleştirmişti. Tanıştıkları dönemi anlatan oyuncu, "Kübra benim çocukluğum. Lise son sınıfta tanıştık. Zaman araya girdi ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Geç tanıştım ama onunla çocukluğa dair tüm yaşları yeniden yaşamaya başladım" dedi.

"OĞLUMUZUN ADI GÜN"

Yaklaşık bir ay önce oğullarını kucaklarına alan çift, bebeklerine "Gün" adını verdi. Doğum sırasında eşini yalnız bırakmayan Alperen Duymaz, baba olmanın tarif edilemez bir his olduğunu belirtti.

"UYKUSUZLUK DIŞINDA PEK BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Babalık hakkında duygularını paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra’nın uykusuzluğunu düşünürsem, benimki devede kulak kalır. Hayatımın en kıymetlileri eşim ve oğlum. Onlar benim için her şeyden öte, hayatımın kendisi" ifadelerini kullandı.

Alperen Duymaz, hem yeni dizisi hem de babalık heyecanıyla kariyerinde ve özel hayatında yeni bir döneme adım attığını belirtti.