Babaganuç malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Babaganuç tarifi...

30 Ağustos 2022 Salı, 13:28

Türkiye'de Diyarbakır ile özdeşleşen Babaganuç; patlıcanın mangalda közlendikten sonra soyularak tokmakla dövülmesi, yeşilbiber, sarımsak, tereyağı ve yumurta ile pişirilmesiyle hazırlanır. Diyarbakır Babaganuç 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. İşte, en güzel mezelerden biri olan Babaganuç'un tarifi...

BABAGANUÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

3 orta boy patlıcan

3 kapya biber

3-4 yeşil biber

1 orta boy domates

4 diş sarımsak

Tuz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

BABAGANUÇ NASIL YAPILIR?