Babaganuç malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Babaganuç tarifi...

Soğuk bir meze çeşidi olan Babaganuç, yöresel olarak tarifi değişen lezzetlerden biri. Peki, Babaganuç malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Babaganuç tarifi...

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 13:28
Babaganuç malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Babaganuç tarifi...
Abone Ol google-news

Türkiye'de Diyarbakır ile özdeşleşen Babaganuç; patlıcanın mangalda közlendikten sonra soyularak tokmakla dövülmesi, yeşilbiber, sarımsak, tereyağı ve yumurta ile pişirilmesiyle hazırlanır. Diyarbakır Babaganuç 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. İşte, en güzel mezelerden biri olan Babaganuç'un tarifi...

BABAGANUÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 3 orta boy patlıcan
  • 3 kapya biber
  • 3-4 yeşil biber
  • 1 orta boy domates
  • 4 diş sarımsak
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi

BABAGANUÇ NASIL YAPILIR?

  • Patlıcan, kapya biber, yeşil biber ve domatesi 200 derecede ısıtılmış fırında, 35-40 dakika közlüyoruz.
  • Közlenen malzemelerin kabuklarını soyup, bıçakla kıyma gibi ince ince küçük parçalar halinde doğruyoruz.
  • Daha sonra geniş bir kasenin içine doğranmış malzemeleri alıyoruz.
  • Malzemelerin üzerine sarımsakları rendeliyoruz. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzunu da ilave edip, karıştırıyoruz. 

Babaganuç Babaganuç malzemeleri babaganuç tarifi MasterChef Masterchef Türkiye babagannuş diyarbakır hatay nasıl yapılır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler