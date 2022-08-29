Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi "tavuk pilav" nasıl yapılır, kaç kaloridir? Tavuklu nohut pilav tarifi...
Tavuk pilevı ister nohutlu ister mohutsuz olarak tercih edebilirsiniz.
Tavuklu nohut pilav için gerekli malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 2 adet tavuk göğsü
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağ
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
-Karabiber
Tavuk pilav nasıl yapılır?
-Tavukları haşlayın
-Pirinçleri ılık su dolu bir kâsenin içinde bekletin
- Tavuklar haşlandıktan sonra suyunu ayırarak bir kaba alın ve tavuğu soğumaya bırakın
- Tavuk soğuduktan sonra didikleyerek parçalara ayırın
- Pirinci süzün, tencerede erittiğiniz yağın üzerine ekleyin
- Piriçleri saydamlaşıncıya kadar kavurun
- Pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin
- Nohutları ve baharatları da ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakın
- Pilav piştikten sonra kapağı kapalı şekilde demlenmeye bırakın
- Üzerine tavukları eklediğiniz pilavınız servise hazır
Afiyet olsun!
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