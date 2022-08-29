Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi "tavuk pilav" nasıl yapılır, kaç kaloridir? Tavuklu nohut pilav tarifi...

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:27
<p>Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan pirinç pilavına en çok yakışan lezzetlerin başında tavuk geliyor. Sokak lezzetlerinin en sevilen tatlarından olan tavuk pilav, <strong>sokak pilavı</strong> olarak da biliniyor. </p>

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan pirinç pilavına en çok yakışan lezzetlerin başında tavuk geliyor. Sokak lezzetlerinin en sevilen tatlarından olan tavuk pilav, sokak pilavı olarak da biliniyor. 

<p><strong>Tavuklu nohut pilav</strong>, Türkiye'nin pek çok şehrinde özellikle gece saatlerinde seyyar satıcılar tarafından satılıyor.</p> <h2>Peki, tavuklu nohut pilav nasıl yapılır, tavuklu nohut pilav malzemeleri nelerdir ?</h2>

Tavuklu nohut pilav, Türkiye'nin pek çok şehrinde özellikle gece saatlerinde seyyar satıcılar tarafından satılıyor.

Peki, tavuklu nohut pilav nasıl yapılır, tavuklu nohut pilav malzemeleri nelerdir ?

<p>Tavuk pilevı ister nohutlu ister mohutsuz olarak tercih edebilirsiniz.</p> <h3>Tavuklu nohut pilav için gerekli malzemeler</h3> <p>- 2 su bardağı pirinç</p> <p>- 2 adet tavuk göğsü</p> <p>- 2 su bardağı haşlanmış nohut</p> <p>- 2 yemek kaşığı tereyağ</p> <p>-2 yemek kaşığı sıvı yağ</p> <p>- 2 su bardağı sıcak su</p> <p>- 2 su bardağı tavuk suyu</p> <p>- Tuz</p> <p>-Karabiber</p>

Tavuk pilevı ister nohutlu ister mohutsuz olarak tercih edebilirsiniz.

Tavuklu nohut pilav için gerekli malzemeler

- 2 su bardağı pirinç

- 2 adet tavuk göğsü

- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 yemek kaşığı tereyağ

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 su bardağı tavuk suyu

- Tuz

-Karabiber

<h3>Tavuk pilav nasıl yapılır?</h3> <p>-Tavukları haşlayın</p> <p>-Pirinçleri ılık su dolu bir kâsenin içinde bekletin</p> <p>- Tavuklar haşlandıktan sonra suyunu ayırarak bir kaba alın ve tavuğu soğumaya bırakın</p> <p>- Tavuk soğuduktan sonra didikleyerek parçalara ayırın</p> <p>- Pirinci süzün, tencerede erittiğiniz yağın üzerine ekleyin</p> <p>- Piriçleri saydamlaşıncıya kadar kavurun</p> <p>- Pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin</p> <p>- Nohutları ve baharatları da ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakın</p> <p>- Pilav piştikten sonra kapağı kapalı şekilde demlenmeye bırakın</p> <p>- Üzerine tavukları eklediğiniz pilavınız servise hazır</p> <p><strong>Afiyet olsun!</strong></p>

Tavuk pilav nasıl yapılır?

-Tavukları haşlayın

-Pirinçleri ılık su dolu bir kâsenin içinde bekletin

- Tavuklar haşlandıktan sonra suyunu ayırarak bir kaba alın ve tavuğu soğumaya bırakın

- Tavuk soğuduktan sonra didikleyerek parçalara ayırın

- Pirinci süzün, tencerede erittiğiniz yağın üzerine ekleyin

- Piriçleri saydamlaşıncıya kadar kavurun

- Pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin

- Nohutları ve baharatları da ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakın

- Pilav piştikten sonra kapağı kapalı şekilde demlenmeye bırakın

- Üzerine tavukları eklediğiniz pilavınız servise hazır

Afiyet olsun!

<h3>Tavuklu nohut pilav kaç kaloridir?</h3> <p>Tavuklu nohut pilavın porsiyonu yaklaşık 336 kaloridir.</p>

Tavuklu nohut pilav kaç kaloridir?

Tavuklu nohut pilavın porsiyonu yaklaşık 336 kaloridir.

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