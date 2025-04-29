Babasını kaybeden Bayhan: 'Ateş düştüğü yeri yakar'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:54

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan, geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Sabahattin Gürhan’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Trafik kazasında yaşamını yitiren baba Gürhan, 68 yaşında hayata veda etmiş ve 29 Kasım 2024’te Adana’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

BABA ACISINI ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayhan, babasının vefatına dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Daha öncesinde başlayan sorumluluklarımızdan dolayı acılarımızı yeni yaşama fırsatı buluyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. O yüzden Allah tüm yakınlarını kaybedenlere sabır versin.”

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Sohbetin devamında yaz sezonuna dair planlarını da paylaşan Bayhan, yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir sürprizimiz var. Nasip olursa mayısta. Özel bir proje, bana göre büyük bir proje. Benim için çok kıymetli bir proje.”

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Müzik kariyerinde çıkışını, 2003 yılında Kanal D’de yayınlanan ve Ercan Saatçi, Deniz Seki ile Armağan Çağlayan’ın jüriliğini yaptığı Popstar yarışmasıyla yakaladı. Yarışmadaki farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla geniş kitlelerce tanındı.