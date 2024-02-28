Bağışıklığınızı zımba gibi yapacak! Her derde deva kış çorbası...

İnfluenza ve soğuk algınlığı vakalarında artış nedeniyle yurttaşlar bağışıklık sistemini güçlendirecek yollar aramaya başladı. İşte bağışıklığınızı zımba gibi yapacak her derde deva kış çorbası...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:20
Bağışıklığınızı zımba gibi yapacak! Her derde deva kış çorbası...
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Gribal enfeksiyona karşı korunmanın en önemli yolu güçlü bir bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini doğru ve yeterli beslenerek güçlendirebilir ve aktif tutabilirsiniz. İşte kışu-ın sofranızdan eksik etmemeniz gereken o çorba...

KIŞ ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet kuru soğan, 1 adet patates, 2 diş sarımsak, 1 adet tatlı kırmızı biber, 1 su bardağı dolusu karnabahar, 1 adet havuç, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 7-8 dal maydanoz, karabiber, pul biber, 1 çay kaşığından daha az tuz

KIŞ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanlar küçük küçük doğranır ve zeytinyağında sotelenir. İçine rendelenmiş iki diş sarımsak ilave edilir. Küp küp küçük bir şekilde doğranılan sebzeler pişme sürelerine göre; ilk olarak havuç, sonra patates, sonra karnabahar, kırmızı biberi ekleyerek kavrulur. İsteğe bağlı olarak et suyu ile lezzetlendirilebilir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilir.


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