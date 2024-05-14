Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:09

Güncelleme: 14.05.2024 - 18:09

Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayımlanmamıştı. Diziyi takip edenler bu hafta yeni bölümün yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. Bahar dizisinin hangi gün yeni bölümü ile yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisi hangi gün yayımlanıyor? Bahar dizisinin yeni bölümü yayımlanacak mı? Bahar bitti mi? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?

Show'un reyting rekortmeni dizisi Bahar her hafta Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizi geçtiğimiz hafta eski bölümü ile ekranlara geldi.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ BUGÜN YAYIMLANACAK MI?

Bahar'ın yeni bölümü bugün saat 20.00'de Show ekranları üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

BAHAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Bahar dizisinin sezon finali 11 Haziran'da yayımlanacak.

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın 10. bölümünde Timur ve Bahar’ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur’u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.