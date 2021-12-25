Koronavirüse yakalanan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'den ilk açıklama: 'Ben iyiyim ama...'

25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:10

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisinin iki hafta izleyicilerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

"KISA BİR SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denilmişti.

"BEN İYİYİM AMA HASTANELER DOLUYDU!"

Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deniz, "Ben iyiyim. Ama hastaneler doluydu! Vakalar artmış. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.