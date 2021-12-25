Koronavirüse yakalanan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'den ilk açıklama: 'Ben iyiyim ama...'
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın, başrol Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekranlara 2 hafta ara vereceği açıklanmıştı. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz'den ilk açıklama geldi. Deniz, Instagram'dan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisinin iki hafta izleyicilerden uzak kalacağı açıklanmıştı.
"KISA BİR SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"
Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denilmişti.
"BEN İYİYİM AMA HASTANELER DOLUYDU!"
Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deniz, "Ben iyiyim. Ama hastaneler doluydu! Vakalar artmış. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİDİYOR
Yargı'nın 15. bölüm fragmanında Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderiliyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Kapının önünde Pars çılgına dönerken Ilgaz da Ceylin'e "Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yanındayım ben buradayım. Seni seviyorum" diyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.
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